23 Ноября 2021
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Экономика В России
Послание Федеральному собранию, Шойгу (2015) | Фото: RT

Глава "Сибура" не поддержал идею Шойгу строить новые города в Сибири

"Сибур" отказался от идеи главы Минобороны РФ Сергея Шойгу строить новые города в Сибири.

Крупнейший в России нефтегазохимический холдинг рассматривал возможность заняться углехимией, но "нас все время останавливало то, что глубокая проработка углехимии оставляет крайне высокий углеродный след", заявил РБК глава "Сибура" Дмитрий Конов.

Он также отметил, что регионы, о которых говорил Шойгу, традиционно "не в зоне наших интересов".

Ранее Шойгу говорил, что "в районе Канска в Красноярском крае имеется потенциал по созданию углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья".

В начале августа министр обороны заявил, что в Сибири необходимо "построить три, а лучше пять крупных научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300-500 тыс., лучше — до миллиона человек".

По задумке министра, новые города в Сибири должны быть "скоррелированы с ресурсными возможностями региона и программами развития транспортных сетей".



Теги: сибур, сергей шойгу, города, сибирь



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