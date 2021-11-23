Уралвагонзавод продемонстрирует уникальные экспонаты на выставке в Министерстве обороны РФ

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) представит выставку "Эвакуация, равная величайшим битвам" в рамках VI Межведомственной научно-практической конференции "Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны Российской Федерации". Мероприятие пройдет в Национальном центре управления обороной Министерства обороны РФ, сообщает пресс-служба УВЗ.

Выставка посвящена эвакуации промышленности и организации массового производства техники и вооружений в районах Поволжья, Урала, Сибири во время Великой Отечественной войны. Эвакуация позволила сохранить и задействовать огромные производственные ресурсы, сыгравшие важнейшую роль в обеспечении фронта. Предпринятая в тяжелейших условиях и в крайне сжатые сроки эвакуация не имеет аналогов в мировой истории. Например, только на Уральский танковый завод №183 (сейчас Уралвагонзавод) было привезено и установлено более 3 тысяч единиц оборудования, эвакуировано около 70 тысяч человек. Всего за два месяца, производственные мощности тагильского предприятия были полностью перепрофилированы на выпуск танков.

Выставка организована сотрудниками музея Уралвагонзавода. Она рассказывает об эвакуации и деятельности самой технологичной отрасли индустрии того периода – танкостроения. Гости узнают подробности о создании Наркомата танковой промышленности, отправке эшелонов на Восток, о предприятиях, ставших центрами танкостроения. Согласно общей концепции конференции отдельное внимание уделено освоению технологий массового производства танков и САУ, взаимодействию армии и промышленности в ремонте боевых машин. Кроме Уральского танкового завода №183 (Уралвагонзавод, Нижний Тагил) рассматривается опыт Челябинского тракторного завода, объединения "Металлист" (г. Свердловск) и Омского паровозоремонтного завода (сейчас "Омсктрансмаш").

Экспозиция насыщена документами, фотографиями, цифрами, фактами и уникальными экспонатами. На тач-панели будут демонстрироваться исторические документы: альбомы чертежей танков Т-34 и ИС, созданные для специалистов танкоремотных бригад и заводов, а также портреты руководителей и сотрудников Наркомата танковой промышленности, предприятий и научно-исследовательских институтов.

Посетители выставки увидят уникальный экспонат – автомат для сварки танковой брони под слоем флюса, созданный специалистами института сварки под руководством Е.О. Патона. Внедрение автоматической сварки брони и изготовление бронекорпусов танков было одним из крупнейших технологических мероприятий периода Великой Отечественной войны. С 1942 года такую технологию впервые в мире начали использовать на Уральском танковом заводе, а далее она была освоена на всех заводах Наркомата танковой промышленности. Автосварка позволила увеличить выпуск танков в 5 раз. Подлинные автоматы сварки периода войны есть только в собраниях Выставочного комплекса УВЗ и Института электросварки имени академика Е.О. Патона. Также будут показаны плоскошлифовальный станок, привезенный на УТЗ из Харькова, кульман и рабочие инструменты инженера-конструктора.