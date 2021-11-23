23 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Промышленный кран (2021) | Фото: отдел по взаимодействию со средствами массовой информации ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге на три месяца приостановили работы семи промышленных кранов

Из-за нарушений требований промышленной безопасности судебные приставы Екатеринбурга на 90 дней приостановили деятельность сразу семи промышленных кранов, которые располагаются на производственном объекте в промзоне №2 Новосвердловской ТЭЦ. Владельцем техники является ООО "Логистика Урал", которому и предстоит за три месяца устранить все нарушения.

Промышленный кран(2021)|Фото: отдел по взаимодействию со средствами массовой информации ГУФССП России по Свердловской области

Промышленный кран(2021)|Фото: отдел по взаимодействию со средствами массовой информации ГУФССП России по Свердловской области

"Возбужденное в структурном подразделении исполнительное производство, на основании исполнительного листа, выданного Кировским районным судом в пользу взыскателя Свердловского управления Ростехнадзора, подлежало немедленному исполнению. Представителям организации также разъяснили, какие санкции могут последовать в случае самовольного возобновления эксплуатации кранов. Затем представители службы судебных приставов опечатали и опломбировали рубильники и короба питания подъемного оборудования: четырех козловых кранов, стрелового крана и двух гусеничных.", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

(2021)|Фото: отдел по взаимодействию со средствами массовой информации ГУФССП России по Свердловской области

(2021)|Фото: отдел по взаимодействию со средствами массовой информации ГУФССП России по Свердловской области

Для юридических лиц, нарушивших ч.1 ст. 91 КоАП, предусмотрен штраф в размере от 200 до 300 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В своем решении суд учел, что дальнейшая эксплуатация кранов может привести к аварийной ситуации, а, значит, они представляют потенциальную угрозу жизни и здоровью работников. Должник вправе обратиться в суд с ходатайством о досрочном прекращении исполнения постановления суда, в случае устранения всех нарушений менее, чем за оговоренный срок.



Теги: промышленный кран, техника, нарушения. безопасность, приостановление работ



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