В Екатеринбурге на три месяца приостановили работы семи промышленных кранов

Из-за нарушений требований промышленной безопасности судебные приставы Екатеринбурга на 90 дней приостановили деятельность сразу семи промышленных кранов, которые располагаются на производственном объекте в промзоне №2 Новосвердловской ТЭЦ. Владельцем техники является ООО "Логистика Урал", которому и предстоит за три месяца устранить все нарушения.

"Возбужденное в структурном подразделении исполнительное производство, на основании исполнительного листа, выданного Кировским районным судом в пользу взыскателя Свердловского управления Ростехнадзора, подлежало немедленному исполнению. Представителям организации также разъяснили, какие санкции могут последовать в случае самовольного возобновления эксплуатации кранов. Затем представители службы судебных приставов опечатали и опломбировали рубильники и короба питания подъемного оборудования: четырех козловых кранов, стрелового крана и двух гусеничных.", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Для юридических лиц, нарушивших ч.1 ст. 91 КоАП, предусмотрен штраф в размере от 200 до 300 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В своем решении суд учел, что дальнейшая эксплуатация кранов может привести к аварийной ситуации, а, значит, они представляют потенциальную угрозу жизни и здоровью работников. Должник вправе обратиться в суд с ходатайством о досрочном прекращении исполнения постановления суда, в случае устранения всех нарушений менее, чем за оговоренный срок.

