23 Ноября 2021
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Общество СЗФО
Скорая помощь (2020) | Фото: Накануне.RU

Власти Ленобласти проверят сообщение о пенсионерке, которой пришлось оперировать себя самой

Комитет по здравоохранению Ленинградской области пообещал провести проверку сообщения о том, что 90-летняя блокадница с онкологическим заболеванием вынуждена была сама себе проводить операцию, не дождавшись плановой помощи в стационаре, передает РБК.

Сейчас женщина уже госпитализирована, ей оказывают помощь, но перед этим ей пришлось самостоятельно делать себе надрезы ножом на животе. Боясь умереть, она оставила предсмертную записку, которую потом в соцсетях опубликовали волонтеры и медики "скорой помощи".



Теги: проверка, ленобласть, пенсионерка, операция, плановая помощь



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