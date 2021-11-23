Власти Ленобласти проверят сообщение о пенсионерке, которой пришлось оперировать себя самой

Комитет по здравоохранению Ленинградской области пообещал провести проверку сообщения о том, что 90-летняя блокадница с онкологическим заболеванием вынуждена была сама себе проводить операцию, не дождавшись плановой помощи в стационаре, передает РБК.

Сейчас женщина уже госпитализирована, ей оказывают помощь, но перед этим ей пришлось самостоятельно делать себе надрезы ножом на животе. Боясь умереть, она оставила предсмертную записку, которую потом в соцсетях опубликовали волонтеры и медики "скорой помощи".