23 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске будут судить участников ОПГ, грабивших ювелирные магазины

В Челябинске будут судить участников преступной группы, обвиняемых в ограблении ювелирных магазинов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По версии следствия, в октябре 2020 года у двоих обвиняемых возник умысел на совершение грабежей из ювелирных салонов. В свою группу они вовлекли еще двух южноуральцев. Они забегали в магазины, разбивали витрины и похищали ювелирные изделия.

Похищенное они делили поровну и продавал в Челябинской области или в других регионах.

Следствие считает, что в 2020 году ими было совершено пять открытых хищений ювелирных изделий из магазинов на территории Ленинского, Центрального, Тракторозаводского районов города на сумму около 2,5 млн рублей.

Теперь обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.



Теги: грабеж, ОПГ, ювелирные магазины,



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