23 Ноября 2021
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Происшествия В России
Нина Русланова (2018) | Фото:znamkaluga.ru

СК проверит действия врачей, лечивших Нину Русланову

Следственный комитет начал проверку работы врачей, оказывавших помощь актрисе Нине Руслановой.

Как сообщает РЕН ТВ, действия медработников проверят на наличие признаков статьи о неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к ним.

Русланова умерла 21 ноября в возрасте 75 лет. Церемония прощания с народной артисткой пройдет в Доме кино 24 ноября.

Ранее дочь актрисы Олеся Рудакова заявила, что врачи несут ответственность за смерть Руслановой. По ее словам, актриса "своими ногами" пришла в больницу 25 октября, где ее положили в платную палату. На четвертый день у Руслановой упал гемоглобин, ей "влили 2 литра крови, что привело к обширному инфаркту", а затем удалили полип, не дожидаясь гистологии, рассказала Рудакова на своей странице в Facebook.

Через пять дней стало известно, что у Руслановой коронавирус, после чего ее перевели в другую больницу. По словам дочери, медиков пришлось умолять, чтобы Русланову положили в реанимацию. Врачи согласились, однако позже вернули артистку в обычное отделение.

По словам Рудаковой, 20 ноября Руслановой стало плохо, к 9 утра ее все-таки перевели в реанимацию. В 18 часов 21 ноября она умерла.



Теги: нина русланова, врачи, следственный комитет



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Ранее 22.11.2021 12:04 Мск Прощание с Ниной Руслановой состоится 24 ноября


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