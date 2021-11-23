СК проверит действия врачей, лечивших Нину Русланову

Следственный комитет начал проверку работы врачей, оказывавших помощь актрисе Нине Руслановой.

Как сообщает РЕН ТВ, действия медработников проверят на наличие признаков статьи о неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к ним.

Русланова умерла 21 ноября в возрасте 75 лет. Церемония прощания с народной артисткой пройдет в Доме кино 24 ноября.

Ранее дочь актрисы Олеся Рудакова заявила, что врачи несут ответственность за смерть Руслановой. По ее словам, актриса "своими ногами" пришла в больницу 25 октября, где ее положили в платную палату. На четвертый день у Руслановой упал гемоглобин, ей "влили 2 литра крови, что привело к обширному инфаркту", а затем удалили полип, не дожидаясь гистологии, рассказала Рудакова на своей странице в Facebook.

Через пять дней стало известно, что у Руслановой коронавирус, после чего ее перевели в другую больницу. По словам дочери, медиков пришлось умолять, чтобы Русланову положили в реанимацию. Врачи согласились, однако позже вернули артистку в обычное отделение.

По словам Рудаковой, 20 ноября Руслановой стало плохо, к 9 утра ее все-таки перевели в реанимацию. В 18 часов 21 ноября она умерла.