23 Ноября 2021
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Общество Челябинская область
Машина реанимации у ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале закрывают еще шесть ковидных баз

В Челябинской области еще шесть ковидных больниц вернутся к оказанию плановой медицинской помощи. Такое решение принято в связи с увеличением свободного коечного фонда на ковидных базах и базах долечивания, сообщили Накануне.RU в пресс-служба регионального минздрава.

К плановой работе вернутся Челябинский областной госпиталь для ветеранов войн, районные больницы Аши и Долгодеревенского, городская больница в Копейске, больница №3 в Магнитогорске и больница №3 в Миассе.

При необходимости пациентов переведут на ближайшую госпитальную базу. В минздраве подчеркнули, что в этих учреждениях можно будет развернуть ковидное отделение в кратчайшие сроки.

Ранее было принято решение вернуть к плановой работе пять ковидных баз.



Теги: коронавирус, больница,



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