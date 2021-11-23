В Екатеринбурге задержан троллейбусный вандал, повредивший транспорт топором

В Екатеринбурге полиция задержала молодого человека, устроившего дебош в троллейбусе и повредившего транспорт топором. Перед этим он избил кондуктора.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, 19 ноября в территориальный ОВД от диспетчера трамвайно-троллейбусного управления поступил сигнал, что в районе перекрестка улиц Чапаева и Декабристов произошла конфликтная ситуация между контролером и пассажирами троллейбуса 11-го маршрута. Один из пассажиров, имевший признаки алкогольного опьянения, ударил 51-летнего работника ТТУ, причинив ему травму носа.

После этого водитель через диспетчера вызвал полицию и заблокировал двери, чтобы дебошир не сбежал. Однако тот вытащил из пакета топор и, разбив им окно троллейбуса, скрылся. Никто из пассажиров троллейбуса не пострадал.

Силовики вычислили агрессора и доставили его в дежурную часть: им оказался 21-летний житель Заречного, работающий в Екатеринбурге электромонтажником. Выяснилось, что ранее уралец не был судим. Он признал, что в тот день был в нетрезвом состоянии и неадекватно отреагировал на сделанное ему замечание.

Проверка продолжается. В самое ближайшее время сотрудники полиции дадут правовую оценку происшествию и примут по нему процессуальное решение.