"Уралкалий" значительно улучшил позиции в ежегодном ESG-рейтинге S&P Global CSA

Компания "Уралкалий", которая является одним из ведущих мировых производителей калия, значительно улучшила свои позиции в ESG-рейтинге S&P Global Corporate Sustainability Assessment за 2021 год, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В этом году компания получила 65 баллов против 52 баллов годом ранее, что существенно превышает среднюю оценку химических компаний во всем мире — 30 баллов. Ведущие позиции "Уралкалия" в отрасли также подтверждает попадание компании в 89 процентиль рейтинга.

По итогам исследования S&P Global компания значительно улучшила свои показатели по всем ключевым аспектам: экологический (Environmental Dimension) – 76 баллов (рост на 11 баллов), социальный (Social Dimension) – 59 баллов (рост на 15 баллов), управленческий и экономический (Governance & Economic Dimension) – 61 балл (рост на 12 баллов).

Равномерное повышение баллов рейтинга по всем направлениям свидетельствует о комплексном развитии ESG-практик и последовательной реализации ESG-стратегии "Уралкалия" до 2025 года.

В рейтинге также было отмечено укрепление позиций компании по таким темам как изменение климата, права человека и практики корпоративного управления, включая вопросы, связанные с независимыми членами и гендерным балансом совета директоров.

Гендиректор "Уралкалия" Виталий Лаук отметил, что компания намерена и дальше совершенствоваться.

"Мы очень гордимся высоким результатом в рейтинге S&P Global, который отражает последовательность в нашей работе в сфере ESG. Мы намерены и далее совершенствовать практики в области устойчивого развития по всем направлениям нашей работы с целью вклада в процветание и благополучие не только нашей Компании, но и рынка и общества в целом", - подчеркнул он.

Директор по устойчивому развитию и связям с инвесторами "Уралкалий" Ангелина Верба, в свою очередь, подчеркнула, что за последний год в компании была проделана масштабная работа по всем основным направлениям устойчивого развития, о чем свидетельствует сильный результат в рейтинге S&P Global.

"Мы успешно реализуем нашу ESG-стратегию и работаем над Климатической стратегией Компании, которую планируем опубликовать до конца 2021 года. По нашему мнению, стратегический подход в области ESG является неотъемлемой составляющей эффективного развития современного бизнеса", - заявила она.