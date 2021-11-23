23 Ноября 2021
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Общество
Сайт ТМК (2020) | Фото: tmk-group.ru

ТМК внедряет ESG-принципы в регионах присутствия

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) системно занимается внедрением ESG-принципов в деятельность предприятий в регионах присутствия. Об этом заявил руководитель направления по устойчивому развитию ТМК Денис Папин на XV Международной конференции "Российские регионы в фокусе перемен". Компания стала партнером мероприятия, сообщает пресс-служба ТМК.

Выступая на круглом столе "ESG-трансформация в Регионах России: как сбалансировать интересы бизнеса, общества и государства", Денис Папин отметил, что на площадках ТМК в различных регионах России сформированы проектные команды, которые разрабатывают дорожные карты и инициируют мероприятия по внедрению ESG-принципов в деятельность предприятий.

Он подчеркнул, что производственная и сбытовая деятельность ТМК сконцентрирована не только в России, но и за рубежом, поэтому компания активно следит за мировыми трендами в области ESG, в том числе в части трансграничного углеродного регулирования в Европейском Союзе (EU Carbon Border Adjustment). При этом он напомнил, что ТМК трансформировала технологию производства стали и полностью перешла на ее выплавку из металлолома в электродуговых печах. В результате компания повысила производительность, улучшила качество продукции и при этом существенно снизила нагрузку на окружающую среду.

Денис Папин отметил, что ТМК регулярно взаимодействует с инвесторами, в том числе с западными инвестиционными фондами, и предоставляет информацию о деятельности компании в экологической, социальной сферах и в области корпоративного управления. Это позволяет ТМК интенсивно развиваться, искать точки роста, а также реализовывать стратегические проекты в соответствии с актуальными требованиями.



Теги: Трубная металлургическая компания, ESG-принципы, Денис Папин



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