23 Ноября 2021
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Общество Челябинская область
полиция (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске сотрудники ГИБДД помогли доставить в больницу младенца с ожогами

В Челябинске сотрудники ГИБДД помогли доставить в больницу 11-месячного ребенка с ожогами тела.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, вечером 22 ноября к сотрудникам ГИБДД на въезде в Челябинск на Свердловском тракте обратился житель Аргаяшского района, который рассказал, что в его машине находится ребенок с ожогами тела и его необходимо доставить в детскую областную больницу. Мужчина плохо ориентировался в городе.

Было принято решение сопроводить автомобиль до больницы. Однако во время движения машина мужчины сломалась.

Тогда инспекторы ГИБДД пересадили маму с ребенком в служебный автомобиль и продолжили путь в больницу. Ребенка доставили в больницу и передали медикам. Ему оказана необходимая помощь, жизни ребенка ничего не угрожает.



Теги: ребенок, больница, ГИБДД,



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