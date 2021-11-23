В Челябинске сотрудники ГИБДД помогли доставить в больницу младенца с ожогами

В Челябинске сотрудники ГИБДД помогли доставить в больницу 11-месячного ребенка с ожогами тела.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, вечером 22 ноября к сотрудникам ГИБДД на въезде в Челябинск на Свердловском тракте обратился житель Аргаяшского района, который рассказал, что в его машине находится ребенок с ожогами тела и его необходимо доставить в детскую областную больницу. Мужчина плохо ориентировался в городе.

Было принято решение сопроводить автомобиль до больницы. Однако во время движения машина мужчины сломалась.

Тогда инспекторы ГИБДД пересадили маму с ребенком в служебный автомобиль и продолжили путь в больницу. Ребенка доставили в больницу и передали медикам. Ему оказана необходимая помощь, жизни ребенка ничего не угрожает.