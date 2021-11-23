23 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Пермский свинокомплекс (2017) | Фото: Пресс-служба главного федерального инспектора по Пермскому краю

Выплаты свердловчанам, у которых изъяли свиней из-за АЧС, начнутся в декабре

Выплаты жителям Свердловской области, у которых изъяли свиней в связи с африканской чумой, начнутся в декабре этого года.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, в настоящий момент на Среднем Урале действует 11 очагов АЧС. В ноябре было зарегистрировано три новых эпизоотических очага: на территории лесного массива Белоярского района (там был найден бесхозный труп домашней свиньи), в личном подсобном хозяйстве в поселке Двуреченск Сысертского района и в ЛПХ на территории Березовского городского округа.

На сегодняшний день в областных хозяйствах изъято 1 тыс. 784 свиньи в карантинных зонах, в том числе в учреждениях ГУФСИН - 692 свиньи.

"Выплаты жителям, у которых изъяли свиней или продукты из свинины, начнутся после завершения работы по определению рыночной стоимости изъятых животных в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. Сумма компенсации рассчитывается из рыночной стоимости одного килограмма свиней в живом весе и (или) продуктов животноводства. Выплаты планируется начать в декабре", - сообщил главный ветеринарный врач Свердловской области Евгений Трушкин.

Первая вспышка была зафиксирована 27 сентября в ЛПХ в селе Калиновское Камышловского района. По предварительным данным, причиной возникновения болезни стали пищевые отходы.

Ранее сообщалось, что четыре крупных свинокомплекса оказались в зоне действия ЧС из-за африканской чумы в Свердловской области.



Теги: АЧС, свиньи, выплаты



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