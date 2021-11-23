В российских школах рекомендовали проводить тренировки на случай атак

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений, которую возглавляет глава МВД Владимир Колокольцев, рекомендовала профильным министерствам проводить практические тренировки в школах на случай вооруженных атак, пишут "Известия".

В комиссии просят отрабатывать алгоритм действий педагогов и учащихся при нападениях.

Кроме того, Минпросвещения должно проработать вопрос о создании в городах с населением более 100 тысяч человек центров военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".

Напомним, только в этом году в России произошли два трагических эпизода с шутингом в учебных заведениях: нападение на казанскую школу и стрельба в пермском вузе. В обоих случаях было много погибших и пострадавших.

Ранее Министерство высшего образования и науки России разработало инструкцию на случай нападения на учебное заведение. В сообщении ведомства говорится, что правила были разработаны "совместно с научным и экспертным сообществом в области безопасности".

Также сообщалось, что у российских школ установят камеры видеонаблюдения, которые будут способны идентифицировать потенциальных стрелков поблизости. Подобную IT-систему уже тестируют в Самаре.