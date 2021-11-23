С экс-главы района в Екатеринбурге взыскали 7,4 млн неподтвержденного дохода

Суд взыскал с бывшего главы Железнодорожного района в Екатеринбурге свыше 7,4 млн руб. в связи с приобретением имущества на неподтвержденные доходы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Установлено, что в 2015 году на тот момент чиновник администрации Железнодорожного района Екатеринбурга и его супруга приобрели в собственность недвижимое имущество общей стоимостью более 15,2 млн руб. Вопреки требованиям закона, сведения о произведенных расходах в установленном порядке главой администрации Железнодорожного района Екатеринбурга не были представлены, а стоимость приобретенного имущества существенно превысила совокупный доход бывшего чиновника и его супруги за три года, предшествующих совершению сделок", - пояснили в пресс-службе.

Суд по иску прокурора взыскал с бывшего чиновника и его супруги свыше 7,4 млн руб. в доход государства.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, что в 2015 году Железнодорожный район уральской столицы возглавлял Андрей Курочкин. Он ушел в отставку в январе 2021 года.