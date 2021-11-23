С экс-главы района в Екатеринбурге взыскали 7,4 млн неподтвержденного дохода

23 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

С экс-главы района в Екатеринбурге взыскали 7,4 млн неподтвержденного дохода

Суд взыскал с бывшего главы Железнодорожного района в Екатеринбурге свыше 7,4 млн руб. в связи с приобретением имущества на неподтвержденные доходы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Установлено, что в 2015 году на тот момент чиновник администрации Железнодорожного района Екатеринбурга и его супруга приобрели в собственность недвижимое имущество общей стоимостью более 15,2 млн руб. Вопреки требованиям закона, сведения о произведенных расходах в установленном порядке главой администрации Железнодорожного района Екатеринбурга не были представлены, а стоимость приобретенного имущества существенно превысила совокупный доход бывшего чиновника и его супруги за три года, предшествующих совершению сделок", - пояснили в пресс-службе.

Суд по иску прокурора взыскал с бывшего чиновника и его супруги свыше 7,4 млн руб. в доход государства.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, что в 2015 году Железнодорожный район уральской столицы возглавлял Андрей Курочкин. Он ушел в отставку в январе 2021 года.



Теги: Екатеринбург, суд, Железнодорожный район, глава, чиновник, неподтвержденный доход



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 1852

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети