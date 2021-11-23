Алексей Орлов: Национальные проекты стали для Екатеринбурга важным импульсом роста

Екатеринбург продолжит реализацию национальных проектов, утвержденных президентом.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, обращаясь на днях к депутатам регионального законодательного собрания с основными направлениями бюджетной и налоговой политики региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, отметил, что финансирование мероприятий в рамках национальных проектов находится на его особом контроле. Текущие расходы на них (за счёт средств федерального и областного бюджетов) составили 32,2 млрд руб., или более 77% к плановым значениям. "Важнейшая задача, которая будет определять направления нашей работы, в том числе и бюджетной политики, на предстоящий период — достижение национальных целей развития, определённых президентом России Владимиром Путиным", — сказал он.

По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, которые приводит "Вечерний Екатеринбург", именно национальные проекты во многом способствуют обеспечению эффективности местного самоуправления.

"Национальные проекты стали для Екатеринбурга важным импульсом роста. Они позволяют при небольших затратах из городского бюджета строить новые садики и школы, реконструировать дороги и спортивные объекты, оснащать современным оборудованием учреждения социальной сферы, приобретать автобусы и обновлять парки. Каждый житель уральской столицы может почувствовать результат решения задач, которые государство сделало своим приоритетом", — подчеркнул Алексей Орлов.

В течение трёх последних лет Екатеринбург принимает самое активное участие в реализации 6 национальных и 14 областных проектов. Муниципалитет и регион совместно достигли впечатляющих результатов, причём за каждым показателем, включённым в нацпроект, стоят конкретные мероприятия — строительство школ, детских садов, дорог, расселение граждан из аварийного жилья и многие другие.

"ДЕМОГРАФИЯ"

Реализация нацпроекта "Демография" даёт возможность жителям уральской столицы всех возрастов систематически заниматься физкультурой и спортом. С 2019 по 2021 год была существенно обновлена материально-техническая база многих спортивных объектов Екатеринбурга, например, спортивно-оздоровительного комплекса "Калининец". На улице Цвиллинга, 18 построен хоккейный корт с пластиковыми бортами и искусственным травяным покрытием, а на улице Шаумяна, 107 появилась новая многофункциональная площадка. Дополнительно городские власти закупили новый инвентарь и оборудование для спортивных организаций. Финансовую поддержку, в частности, получили муниципальные спортшколы "Локомотив-Изумруд", "Уралочка", "Малахитовый гонг", "Детский стадион", "Виктория", "Родонит", "Юность", "Локомотив" и многие другие.

"КУЛЬТУРА"

За трёхлетний период по нацпроекту "Культура" муниципалитет приобрёл музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы для детских музыкальных школ №№ 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, а также школ искусств № 4 "АртСозвездие" и № 1 имени П.П. Чистякова. Культурно-досуговый центр "Дружба" получил субсидии на поддержку любительских творческих коллективов. Уже в текущем году городские власти закончат капитальный ремонт Театра кукол и торжественно сдадут этот знаковый для многих поколений уральцев объект в преддверии Нового года — 27 декабря.

"ОБРАЗОВАНИЕ"

В 2019 году в рамках реализации национального проекта "Образование" горадминистрация открыла центр цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе школы № 55 в посёлке Совхозном и школы № 179 в посёлке Северка. В 2021 году неотъемлемой частью передового образовательного проекта стала школа № 25 имени В.Г. Феофанова.

"ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА"

Нацпроект предполагает оказание финансовой поддержки на снижение доли непригодного жилищного фонда, строительство жилья, формирование комфортной городской среды. В его целях указано, что доля городов с благоприятной средой должна вырасти до 60%, объёмы жилищного строительства — до 120 миллионов квадратных метров в год, а процент граждан, участвующих в вопросах развития городской среды, увеличится до 30%. На территории уральской столицы в рамках реализации нацпроекта в общей сложности благоустроено 86 дворовых территорий и рекреационных пространств: парк "Зелёная Роща", сквер у Оперного театра, набережная Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева, парк имени XXII Партсъезда (окончание работ — до конца года).

Что касается социальной сферы, то с 2019 года муниципалитет построил новые детсады и школы в Академическом, Чкаловском, Верх-Исетском районах. Это позволило создать более 2 тысяч 500 новых мест для подрастающего поколения уральцев. Крупнейшими инфраструктурными объектами улично-дорожной сети, построенными по нацпроекту "Жильё и городская среда", стали: транспортная развязка на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги; улица Вильгельма де Геннина, от проспекта Академика Сахарова до улицы Академика Парина; улица Амундсена, на участке от проспекта Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги; улица Анатолия Мехренцева, на участке от улицы Павла Шаманова до проспекта Академика Сахарова.