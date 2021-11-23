США анонсировали санкции против двух судов и одной компании из РФ

Вашингтон намерен ввести ограничительные меры в отношении двух российских судов и одной компании, связанных с проектом "Северный поток - 2".

"К Transadria Ltd. будут применены санкции. <…> а ее судно "Марлин" будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке", — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее в США прокомментировали начало заполнения газом первой нитки трубопровода "Северный поток-2". Как сообщила глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, власти продолжат считать проект геополитическим и выступать против его запуска.