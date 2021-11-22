В Тюменской области отменён карантин по высокопатогенному гриппу птиц

Карантин по высокопатогенному гриппу птиц отменен в селе Кугаево Казанского района с 22 ноября, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Согласно постановлению, с территории, на которой вводился карантин, в течение 90 календарных дней со дня отмены ограничений запрещается вывоз птиц и инкубационного яйца.

Напомним, 13 октября в регионе был установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц в очаге, расположенном на территории фабрики "Боровская" в пределах границ корпусов №1-10 производственного цеха №3. Он ограничен территорией одного цеха, изолирован и обеспечен дезинфекционными барьерами. Всего было уничтожено 4,3 млн кур. Работу Боровской птицефабрики приостановят до весны 2022 г. Перед открытием Всероссийский институт животноводства проведет аудит предприятия.

Отметим, в августе в Казанском районе Тюменской области, где бушевал высокопатогенный грипп птиц и был введён карантин, один из фермеров нарушил ветеринарные правила при проведении карантинных мероприятий. Фермера оштрафовали. Тогда Казанский район являлся единственным в регионе очагом распространения опасной болезни – карантин на территории посёлка Новоселезнево был введён с 15 июля.