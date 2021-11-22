В Челябинске суд отправил в колонию поджигателей автомобиля журналиста

Челябинский областной суд изменил приговор жителям Коркина за поджог автомобиля журналиста.

Инцидент произошел ночью 23 ноября 2020 года по улице Салавата Юлаева. Неизвестные облили бензином и подожгли автомобиль ВМW журналиста. Машина была полностью уничтожена. Также огнем были повреждены автомобили "Hyundai Solaris" и "Volvo xc90", которые стояли рядом. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).

Обвинение в совершении поджога было предъявлено двум жителям Коркино Егору Аблязову и Кириллу Бажнину. Они полностью признали обвинение и заявили ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, которое было удовлетворено.

Курчатовский районный суд приговорил Аблязова к 2 годам 1 месяцу условно, Бажнина к 2 годам условно. Также суд взыскал с них более 1,1 млн рублей в пользу потерпевших.

"Суд апелляционной инстанции отменил условное осуждение и назначил наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении на тот же срок", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.