"Северное сияние" в ЦПКиО Екатеринбурга открывается уже на этой неделе

Парк им. Маяковского в Екатеринбурга открывает зимний сезон раньше обычного, уже подготавливая для посетителей полюбившийся многими открытый каток "Северное сияние". Как и в прошлом году, каток разместится в фан-зоне на площади в 11 тыс. кв.м. Открытие запланировано на эту пятницу в 17.00.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦПКиО, в теплом павильоне будет организован прокат 1 тыс. пар коньков от 26 до 48 размеров, а чтобы сохранить поверхность льда гладкой и идеально ровной, в праздники и выходные в середине дня каток будет закрываться для чистки и повторной заливки.

Отлично провести время помогут арт-объекты и праздничная иллюминация и тематические часовые плейлисты. Диджеи и музыканты в медиарубке порадуют гостей парка как песнями знакомых местных групп, так и хитами из 90-ых, джазом, советским ретро и даже классикой. Более того, сделать перерыв после активного отдыха можно будет не снимая коньков - прямо на льду будет работать фудкорт с корнерами и фудтраком. Сохранился и отдельный детский каток, где ребенок может учиться уверенно держаться на коньках, а по выходным и праздникам там можно будет взять мастер-класс по фигурному катанию.

"В новом сезоне платежная система "Мир" снова выступает стратегическим партнером катка. Держатели карт "Мир" получат скидку 20% на входные билеты. Также на катке снова разместится фирменный арт-объект – большие светящиеся лепестки Мир, где каждый гость сможет отдохнуть и сделать яркие фото", - рассказали в пресс-службе парка.





Время работы катка - пн с 17.00 до 22.00, вт-чт с 10.00 до 22.00, пт-вс с 10.00 до 23.00. По выходным и праздникам выход на лед будет закрыт с 14.00 до 15.00 для подготовки к вечернему катанию. Билеты также остались на уровне предыдущего сезона: выход на лед - от 100 до 250 руб. в зависимости от дня недели и времени посещения, прокат коньков - 200 руб. в час. Можно также сразу приобрести карту для дальнейшего сезонного использования. Более того, прошлогодние карты все еще действительны. С 2020, в том числе, сохранились и ограничения: в павильоне проката необходимо быть в маске и соблюдать дистанцию.

Напомним, что в декабре в парке Маяковского в Екатеринбурге планируется возвести зимний аттракцион с самой высокой горкой на Урале. Руководство парка обещает аттракцион высотой около 17 м, что приравнивается к размерам пятиэтажного дома.