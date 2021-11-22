В Челябинске суд оставил под домашним арестом депутата ЗСО от КПРФ

Челябинский областной суд оставил под домашним арестом депутата Законодательного собрания области от КПРФ Армана Аракеляна, обвиняемого в даче взятки группой лиц в крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Он пробудет под домашним арестом до 17 января.

Адвокат обвиняемого просил об изменении действующей меры пресечения на залог.

Как ранее сообщало Накануне.RU, уголовное дело возбуждено в отношении пяти соучастников. В зависимости от роли каждого их подозревают в получении взятки и даче взятки группой лиц в крупном размере. По версии следствия, в 2019 г. подозреваемые, в число которых входит руководитель коммерческой организации, дали взятку в виде оргтехники на сумму более 185 тыс. руб. двум сотрудникам организации, которая контролировала проведение дорожных работ. За это, как считает следствие, они не принимали меры по нарушениям, которые были выявлены при выполнении дорожных работ на федеральной трассе.

Напомним, Арман Аракелян был задержан 4 марта. В компании "Дорстройгрупп", которая принадлежит депутату, прошли обыски. По решению суда он был заключен под стражу. 29 марта Челябинский областной суд изменил меру пресечения на домашний арест.