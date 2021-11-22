Мэрия Екатеринбурга отремонтирует улицу Чкалова для жителей Краснолесья

В 2022 году в Екатеринбурге собираются сдать полностью отремонтированную улицу Чкалова. Об этом в своем Instagram рассказал глава города Алексей Орлов. По его словам, жители улицы Краснолесья в Академическом остаются недовольны состоянием улицы Чкалова, однако уже в скором времени грунтовку и тропинки заменят нормальными дорожками и тротуарами.

"Я обещал с этим вопросом разобраться максимально быстро – и слово свою держу. Будем строить между улицами Вонсовского и Краснолесья не времянку, а полноценную современную улицу, со всеми элементами благоустройства, в том числе и с ливневой канализацией. Для выполнения работ удалось изыскать средства. В минувшую пятницу объявлен аукцион на реконструкцию улицы Чкалова, заключение муниципального контракта планируется в декабре 2021 года, с завершением строительно-монтажных работ уже в 2022 году", - пояснил мэр.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, протяженность обновленной транспортной артерии составит 618 м. На участке между улицы Краснолесья до улицы Академика Вонсовского протянутся тротуары и велодорожки с шириной от 3 до 4,5м. Эксперты утверждают, что реализация данного инфраструктурного проекта полностью обеспечит транспортную доступность многоквартирных домов, расположенных в квартале улиц Краснолесья – Чкалова – Академика Вонсовского – Михеева.

Напомним, как сообщалось ранее, в 2021 году администрация Екатеринбурга в полном объёме выполнила работы, предусмотренные национальным проектом "Безопасные качественные дороги" (БКД). В текущем году силами муниципалитета было отремонтировано 46 участков автомобильных дорог, общая площадь которых составила 552 тысячи квадратных метров, протяжённость – 41 километр. Для сравнения: такой объём сопоставим площади 46 футбольных полей мирового класса. Ремонт 20 участков автомагистралей был выполнен в рамках нацпроекта БКД. Кроме того, при поддержке федерального проекта администрация города обновила 141 тысячу квадратных метров тротуаров, модернизировала 43 светофорных объекта, а также приобрела 60 современных низкопольных газомоторных автобусов большой вместимости. Своевременность и качество выполнения работ на важных транспортных артериях мегаполиса контролировал лично Глава Екатеринбурга Алексей Орлов.