Курьез в Томской области: в розыгрыше среди вакцинированных победила пациентка ковидного госпиталя

В Томской области произошел курьез во время розыгрыша призов среди вакцинированных первым компонентом против COVID-19.

Как выяснилось, для одной из победительниц вручение приза откладывается – женщина, поставившая вакцину, лежит в ковидном госпитале.

Розыгрыш проходил в прямом эфире, видеозапись разговора ведущей и победительницы опубликовал телеграм-канал "Выпускайте кракена!".

Ранее правительство РФ продлило до конца года проведение розыгрыша по 100 тыс. руб. среди вакцинированных от коронавируса. Завершиться розыгрыш должен был 1 декабря. Теперь срок продлен до 31 декабря.