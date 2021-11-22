22 Ноября 2021
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больница, красная зона, врач, коронавирус (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

Курьез в Томской области: в розыгрыше среди вакцинированных победила пациентка ковидного госпиталя

В Томской области произошел курьез во время розыгрыша призов среди вакцинированных первым компонентом против COVID-19.

Как выяснилось, для одной из победительниц вручение приза откладывается – женщина, поставившая вакцину, лежит в ковидном госпитале.

Розыгрыш проходил в прямом эфире, видеозапись разговора ведущей и победительницы опубликовал телеграм-канал "Выпускайте кракена!".

Ранее правительство РФ продлило до конца года проведение розыгрыша по 100 тыс. руб. среди вакцинированных от коронавируса. Завершиться розыгрыш должен был 1 декабря. Теперь срок продлен до 31 декабря.



Теги: розыгрыш, вакцинация, приз, ковидный госпиталь



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