Курьез в Томской области: в розыгрыше среди вакцинированных победила пациентка ковидного госпиталя
В Томской области произошел курьез во время розыгрыша призов среди вакцинированных первым компонентом против COVID-19.
Как выяснилось, для одной из победительниц вручение приза откладывается – женщина, поставившая вакцину, лежит в ковидном госпитале.
Розыгрыш проходил в прямом эфире, видеозапись разговора ведущей и победительницы опубликовал телеграм-канал "Выпускайте кракена!".
Ранее правительство РФ продлило до конца года проведение розыгрыша по 100 тыс. руб. среди вакцинированных от коронавируса. Завершиться розыгрыш должен был 1 декабря. Теперь срок продлен до 31 декабря.