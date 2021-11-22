Песков не стал комментировать версию о столкновении "Курска" с подлодкой НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев версию адмирала Вячеслава Попова о гибели подлодки "Курск". Бывший командующий Северным флотом, напомним, заявил, что причиной катастрофы стало столкновение подводного крейсера с НАТОвской подлодкой.

По словам представителя Кремля, было следствие, которое пришло к окончательному выводу.

"Появление здесь каких-то других гипотез мы не хотим комментировать", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Между тем, в Госдуме не исключают возобновления расследования гибели подлодки "Курск" с учетом новых обстоятельств. Об этом заявил член комитета ГД по обороне Юрий Швыткин. Он отметил, что Попов вправе написать соответствующее заявление в Генеральную прокуратуру РФ.