В России сравнялось количество самозанятых и ИП - ФНС

Число самозанятых в России впервые сравнялось с количеством индивидуальных предпринимателей.

"Больше 3,5 млн человек самозанятых. У нас индивидуальных предпринимателей тоже около 3,5 млн. Налоговый режим — это статус. Индивидуальный предприниматель тоже может быть самозанятым. Но для смысла все равно это важно", - сообщил в интервью РБК глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Примечательно, что за год число самозанятых практически удвоилось – в конце 2020 года их насчитывалось 1,6 млн.

Самыми популярными видами деятельности среди самозанятых являются предоставление автомобильных и транспортных услуг, строительство, ремонт, услуги в сфере красоты.