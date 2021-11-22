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Общество Свердловская область
Укрепление скважины с питьевой водой в фонде &quot;Альфа&quot; (2021) | Фото: пресс-секретарь Свердловского отделения Российского экологического общества

В Свердловском РЭО помогли фонду защиты диких зверей "Альфа" с питьевой водой для животных

Активисты Свердловского отделения РЭО помогли фонду защиты диких животных "Альфа" решить проблему с замерзающей в скважине питьевой водой для зверей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе экологического общества.

Фонд расположен в Сысертском районе Свердловской области. Изначально, в качестве временного решения, на скважину был установлен небольшой домик из досок, однако с приходом холодов вода в гидроаккумуляторе могла замерзнуть. Активисты решили помочь и изнутри утеплили конструкцию современными материалами, не забыв про деревянную дверь. Теперь, по их словам, скважине ничего не угрожает.

Укрепление скважины с питьевой водой в фонде "Альфа"(2021)|Фото: пресс-секретарь Свердловского отделения Российского экологического обществаУкрепление скважины с питьевой водой в фонде "Альфа"(2021)|Фото: пресс-секретарь Свердловского отделения Российского экологического общества

Более того, за неделю до этого сотрудники областного РЭО также помогли сделать дополнительный вход на территорию фонда, сварив из металлических труб новую калитку на другой стороне территории. Благодаря этому, посетители при входе больше не будут беспокоить диких животных.

Укрепление скважины с питьевой водой в фонде "Альфа"(2021)|Фото: пресс-секретарь Свердловского отделения Российского экологического общества



"Кирилл Потапов делает по-настоящему доброе и важное дело, он заботится о тех животных, которые выросли в неволе или по каким-то причинам не могут вернуться в дикую природу. Число его подопечных постоянно растёт, поэтому понятно, что на всё не хватает времени, сил, рук. Помогаем и материально, и трудом", – рассказал председатель Свердловского РЭО Алексей Вихарев.

Работы в фонде защиты диких животных "Альфа" достаточно много. Для тех, кто желает каким-либо образом помочь, необходимо связаться с основателем фонда Кириллом Потаповым.



Теги: Альфа, фонд, дикие животные, РЭО, скважина



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