Варламов обратился к Моору из-за опасной езды тюменских блогеров

Блогер-урбанист Илья Варламов обратился к губернатору Тюменской области Александру Моору из-за местных блогеров, устраивающих гонки с опасной ездой, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеоролик опубликован в его канале. Варламов раскритиковал мягкие меры, которые применяют к нарушителям и отметил, что за неприличные фотографии на фоне достопримечательностей реакция следует незамедлительная - с участием СКР и лично Бастрыкина. Потенциальные же убийцы за рулем либо не попадают в поле зрения властей, либо отделываются штрафами. Варламов обратился к губернатору.

"Александр Викторович, давайте что-нибудь сделаем! На улицах Тюмени какие-то непонятные ребята гоняют, гордятся этим и видно, что никакие штрафы и никакое внимание со стороны ГИБДД им нипочём. Они продолжают хорохориться, веселиться и делать то, что они делают", - обратился к губернатору Варламов.

Отметим, что на прошлой неделе парни, которые гоняли на "Audi" попали в серьезное ДТП на Одесской и были госпитализированы в больницу с ушибами. На счету водителя "Audi" только за 2021 год числится 65 нарушений ПДД. 25-летний молодой человек был лишен прав в 2020 году на 22 месяца.

После критики Варламова в адрес любителей опасной езды, молодые люди записали ответное видео с угрозами и оскорблениями. На блогеров неоднократно писали заявления неравнодушные тюменцы.