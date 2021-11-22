Владельцев судов будут штрафовать на миллионы рублей за умышленное затопление

На ликвидацию экологического вреда на суше и на море до 2024 года направят 20 млрд руб. в рамках так называемой "генеральной экологической уборки", сообщила вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко.

По ее словам, более миллиарда рублей из этих денег планируется направить на подъем и утилизацию затонувших судов, наносящих не только экологический, но и экономический вред.

По словам Абрамченко, затопление корабля не является утилизацией, и государство должно создавать условия, чтобы собственникам невыгодно было затапливать корабли. Для этого сейчас разработаны три законопроекта. Так, предлагается ввести штраф за намеренное затопление судна в размере до 20 млн руб.

Абрамченко сообщила, что в 2021 году было утилизировано 17 судов – почти в три раза больше плана. Тем не менее,

Между тем, сегодня на заседании комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды было озвучено количество опасных промышленных площадок, существующих сейчас в стране – их почти две тысячи, и их утилизация может стоить почти полтриллиона рублей. При этом на данные цели в бюджете на 2022-2024 гг. предусмотрено всего 70 млрд руб., и они будут распределены между всего несколькими объектами, такими как Усолье-Сибирское, Красный Бор и БЦБК.