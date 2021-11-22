В Госдуме не исключили возобновления расследования гибели подлодки "Курск"

В Госдуме не исключают возобновления расследования гибели подлодки "Курск" с учетом новых обстоятельств. Об этом заявил член комитета ГД по обороне Юрий Швыткин, ссылаясь на слова экс-командующего Северным флотом Вячеслава Попова. Тот, напомним, заявил, что причиной катастрофы стало столкновение подводного крейсера с НАТОвской подлодкой.

"Если у бывшего командующего Северным флотом есть какие-либо конкретные факты или вновь открывшиеся обстоятельства, он, как любой гражданин, вправе написать соответствующее заявление в Генеральную прокуратуру РФ. Если Генеральная прокуратура найдёт основания для возбуждения уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам, то будет также проведено соответствующее расследование", - цитирует Швыткина радио "Говорит Москва".