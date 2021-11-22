Губернатора Свердловской области попросили отменить QR-коды в придорожных общепитах для предотвращения ДТП

Депутат заксобрания Свердловской области созыва 2011-2016 гг. Сергей Семеновых обратился к губернатору Евгению Куйвашеву и местную прокуратуру с просьбой скорректировать часть указа, вводящую в общепиты систему QR-пропусков. По его словам, невозможность свободно посещать придорожные кафе могут являться одной из вероятных причин увеличения числа ДТП на свердловских дорогах.

"Положения вашего указа запрещают жителям области, совершающим длительные поездки, в том числе с детьми, не имеющим QR-кода, посещать имеющиеся в области на междугородних автодорогах организации общественного питания (кафе), для того чтобы в наступающий холодный период обогреться, снять напряжение из-за утомительного нахождения за рулем, выпить чай или кофе для снятия усталости и сонливости, выпить таблетки и элементарно сходить в туалет. Отсутствие вышеуказанных возможностей может серьезно повлиять на состояние водителей за рулем и стать причиной ДТП, в которых могут пострадать наши жители, в том числе и дети, при этом, как имеющие QR-код, так и не имеющие, так как дорожная обстановка по этому принципу людей не делит", - написал Семеновых.

Он также предложил внести соответствующие изменения в указ и добавить в перечень организаций, которые жители могут посещать без QR-кодов, организации общественного питания, расположенные вдоль междугородних автодорог Свердловской области.

Напомним, что 16 ноября под Нижним Тагилом на 170 км автодороги "Екатеринбург - Серов" произошло смертельное ДТП, в результате которого двое взрослых погибли, а ребенок оказался в больнице в тяжелом состоянии.