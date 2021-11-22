22 Ноября 2021
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Общество В России
Нина Русланова (2018) | Фото:znamkaluga.ru

Прощание с Ниной Руслановой состоится 24 ноября

Церемония прощания с народной артисткой Ниной Руслановой пройдет в Доме кино 24 ноября.

Как сообщается на сайте Союза кинематографистов России, похоронят артистку на Троекуровском кладбище.

Русланова умерла 21 ноября. Ей было 75 лет. Последние десять дней артистка провела в больнице с COVID-19, сообщает РЕН ТВ. По данным источников, у актрисы выявили дыхательную недостаточность первой-второй степени. Сначала Русланова не хотела ехать в клинику, в итоге ее госпитализировали 11 ноября. Медики диагностировали у нее пневмонию и нарушение сердечного ритма.

Нина Русланова - советская и российская актриса театра и кино. Известна своими ролями в фильмах "Афоня", "Завтра была война", "Тени исчезают в полдень", "Зимняя вишня". Дебютировала в кино в 1967 году в роли Надежды в фильме Киры Муратовой "Короткие встречи". Всего на счету актрисы почти 150 ролей.



Теги: нина русланова, коронавирус



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