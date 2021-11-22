22 Ноября 2021
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общероссийский народный фронт (2014) | Фото: Накануне.ru

Топ-менеджеру УГМК о рассмотрении его кандидатуры на руководство свердловским ОНФ пока ничего неизвестно

Топ-менеджер УГМК Алексей Свалов заявил, что ничего не знает о возможности получения им поста руководителя исполкома свердловского отделения "Общероссийского народного фронта".

Ранее СМИ и местные телеграмм-каналы писали, что начальник управления общественных связей холдинга Алексей Свалов, которого связывает давняя история отношений с ОНФ, является одним из главных кандидатов на должность нового руководителя свердловского отделения, и решение может быть принято в ближайшее время.

Сам топ-менеджер компании УГМК заявил Накануне.RU, что пока ничего не слышал об этом.

(2018)|Фото: Накануне.RU

"С ОНФ меня действительно многое связывает. В ряды организации я вступил еще в 2011 году, с момента ее основания. Тогда же участвовал от "фронта" в праймериз "Единой России" на выборах в Госдуму. В последние два года вместе с нашим региональным отделением участвовал сразу в нескольких проектах, был волонтером в проекте «#МыВместе. Наверное, Жанна Анатольевна информировала об этом руководство ОНФ, но о рассмотрении моей кандидатуры на руководство региональным исполкомом мне ничего неизвестно. Думаю, об этом лучше спросить официальных представителей организации", – сказал Алексей Свалов.

В федеральном исполкоме ОНФ к моменту публикации не смогли прокомментировать ситуацию. Редакция направила официальный запрос.

Напомним, что прежний руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева сложила полномочия после избрания в Госдуму по списку "ЕР".



Теги: Алексей Свалов, УГМК, ОНФ



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