22 Ноября 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, детский омбудсмен (2018) | Фото: Новый компаньон

В Пермском крае общественники требуют отставки уполномоченного по правам ребенка

В Пермском крае общественники требуют отставки уполномоченного по правам ребенка Светланы Денисовой. Как сообщила на своей странице в facebook активистка Людмила Елтышева, причиной стала скандальная ситуация в пермской школе №114, передает корреспондент Накануне.RU.

"Почему-то в ситуации, которая произошла в пермской школе №114, ни один государственный орган не вспомнил о Конвенции о правах ребенка и не встал на защиту прав детей. Особенно возмутительно, что до сих пор никакой реакции не последовало от того, кто уполномочен эти самые права защищать. Детский омбудсмен по Пермской краю Светлана Денисова никак не отреагировала на наши к ней обращения по фактам жестокого обращения с детьми в школе №114. Одна единственная отписка, и больше никаких действий. Считаю, что игнорирование такой социально значимой проблемы со стороны чиновницы, уполномоченной защищать права детей в Пермском крае, не должно остаться незамеченным. Вчера мы отправили жалобу на бездействие контролирующих органов от "Родблока" в Москву. Пакет документов уполномоченному по правам ребёнка при президенте РФ передан практически из рук в руки. Надеюсь, что на наше обращение будет правильная реакция, а о бездействии пермских чиновников узнает вся страна!" - заявила общественница.

Ранее в школе разгорелся конфликт - родители обвинили преподавателя Василису Чистову в жестоком обращении с детьми. Родители утверждали, что учитель заклеивала некоторым ученикам рты и связывала за спиной руки, кричала на них матом и натравливала одних школьников на других. Детский омбудсмен, комментируя ситуацию, говорила, что доказать противоправные действия учителя не представляется возможным. В свою очередь учитель пыталась привлечь общественницу Елтышеву к ответственности за клевету, но проиграла суды.

Сейчас учитель продолжает работать в школе. Ранее проверку проводил департамент образования. Однако общественники сомневаются в ее объективности и считают, что учителя "покрывают" и скандал пытаются занять.



Теги: отставка, Светлана Денисова, школа 114, детский омбудмен



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