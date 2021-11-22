Сведения расходятся? Козловских не подтвердил слова Крекова о более сильных антителах от вакцинации, чем от болезни

Вакцинация от коронавируса не дает более сильный иммунитет, по сравнению с тем,который возникает у переболевшего COVID-19. Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских. Тем самым он опроверг ранее высказанное мнение замгубернатора региона Павла Крекова

"У нас нет таких данных. Уровень иммунитета зависит больше от иммунной системы человека, а приобретается ли он путём заболевания или постановки вакцины - это в целом на уровень не влияет. Но надо иметь в виду, что безусловно иммунитет, который приобретается после вакцинации, достается человеку более легко, чем после заболевания, которое, как вы прекрасно знаете, наносит существенный ущерб организму. Но и там и там уровень иммунитета зависит в большей степени от человека", - пояснил главный санитарный врач.

Напомним, что Креков ранее сослался на исследования, которые якобы подтверждали его слова о более сильных антителах после вакцинации, однако замгубернатора не указал источник исследований.

"Наличие антител не является противопоказанием к вакцинации. Ни в одной инструкции ни к одной из зарегистрированных вакцин данное требование не содержится. Более того, сегодня уже появились результаты исследования, которые говорят о том, что очень часто антитела, которые получены человеком после заболевания, гораздо более уязвимы и слабы, чем те антитела, которые получаются в результате вакцинации. Поэтому никакого вреда не нанесет, если человек, имея определенный уровень антител, вакцинируется", - заявил Креков.

В своем выступлении Козловских также сообщил, что уровень антител не будет являться альтернативой к вакцинации от коронавируса, поскольку каких-то требований по контролю уровня антител на данный момент нет.

"У нас в стране изданы рекомендации Министерства здравоохранения, которые определяют требования к порядку вакцинации. Вакцинации подлежат люди, переболевшие более шести месяцев назад коронавирусной инфекцией - они подлежат первичной вакцинации. И ревакцинации подлежат те люди, которые шесть месяцев назад получили первый компонент вакцины. Каких-то требований по контролю уровня антител нет, поэтому этого делать не следует. Нужно прививаться в те периоды, которые установлены методическими рекомендациями министерства здравоохранения РФ", - добавил Козловских.

Напомним, что переболевшие ковидом екатеринбуржцы, которые не обращались к врачам, но имеют положительный тест на антитела, могут забыть о получении QR-кодов для посещения общественных мест. Таким образом для тех, кто переболел неофициально, не предусмотрено иной альтернативы, как вакцинация или повторное заболевание. В свою очередь, переболевшие в легкой форме утверждали, что не хотели лишний раз беспокоить врачей, оставляя им время на тяжелобольных. Однако, по всей видимости, многие свердловчане пересмотрят свои приоритеты в пользу собственного комфорта в виде заветного QR-кода.