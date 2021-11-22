22 Ноября 2021
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Экономика В России
СладКо конвейер конфеты фабрика шоколад (2011) | Фото: Накануне.RU

Производители сладостей поднимут цены перед Новым годом

Производители сладостей планируют увеличить стоимость продукции перед Новым годом, сообщают "Известия".

В частности, изготовитель конфет и шоколада "Акконд" предупредил торговые сети о подорожании продукции на 5–20 процентов с 1 декабря. О росте цен также заявили бренды "Красный Октябрь", "Бабаевский" и "Коркунов".

Увеличение цены производители объяснили повышением стоимости на ингредиенты и упаковку.

В апреле в компании "Акульчев" сообщили, что сырье для кондитеров выросло в цене "катострофически" – на 25-120% за последние полгода. Дорожают основные ингредиенты: мука, масло, яйца, джемы, сахар, какао-порошки.



Теги: производители сладостей, конфеты, цены, шоколад



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