Козловских прокомментировал кражу вакцины от коронавируса в Нижнем Тагиле

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских прокомментировал кражу крупной партии вакцины от коронавируса в Нижнем Тагиле. По его словам, использовать препарат для получения QR-кода у преступника не получится, поскольку данные о прививке фиксируются только при официальной вакцинации.

"В случае постановки этих прививок, данные не попадут в информационную систему о вакцинации и человек не увидит этих сведений у себя на странице в госуслугах, следовательно это делать бессмысленно. Правовую оценку должны дать именно правоохранительные органы", - подчеркнул Козловских

Напомним, сообщение о ЧП в дежурную часть отдела полиции №19 Нижнего Тагила поступило 16 ноября в 10.05 по местному времени от заместителя главного врача городской больницы №4 поликлиники №2, расположенной по улице Металлургов. Изначально сообщалось, что пропала вакцина "Гам-Ковид-Вак" в количестве 320 доз из служебного помещения в период с 16.00 15 ноября до 8.00 16 ноября.