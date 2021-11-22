22 Ноября 2021
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Общество В России
пенсия, деньги (2015) | Фото: km.ru

Россияне назвали достойной пенсию в размере 43 тысяч рублей

Большинство россиян считают, что сумму в 43 тысячи рублей можно назвать достойной пенсией, показал опрос SuperJob. Это на 8% больше, чем в прошлом году.

Москвичи согласны на пособие в 48 тысяч рублей, жители Санкт-Петербурга — 47 тысяч рублей, сообщает РБК.

Самый низкий размер достойной пенсии назвали жители Ижевска (39,4 тысяч рублей) и Кирова (39 тысяч рублей).

Большинство участников исследования (28%) хотят работать после выхода на пенсию. 24% россиян рассчитывают на государственную пенсию, 14% хотят жить на сбережения, 4% — на выплаты негосударственных пенсионных фондов.

При этом в 2009 году более 30% собирались жить после достижения пенсионного возраста на свои сбережения и только 7% рассчитывали на пенсионные выплаты от государства.

Ранее другой опрос выявил, что уйти на пенсию по достижении установленного законом возраста собираются только 30% россиян. Большинство опрошенных – 42% - намерены работать, пока позволяет здоровье. 19% участников опроса заявили, что уйдут с работы раньше пенсии. Еще 6% назвали лучшим временем для ухода возраст 70-75 лет.

При этом 56% опрошенных не делают сбережений для жизни на пенсии. 17% откладывают деньги на накопительный счет или имеют депозит, 14% инвестируют в ценные бумаги, 13% — в недвижимость, 10% пользуются негосударственными пенсионными фондами.



Теги: пенсия, россияне



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