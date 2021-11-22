22 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
коронавирус, COVID-19, средства индивидуальной защиты, бокс для перевозки пациентов (2020) | Фото: permkrai.ru

Вакцинация от коронавируса снижает риск заболевания в 13,5 раз

Риск заразиться коронавирусом после вакцинации в 13,5 раз ниже, чем у людей, решивших отказаться от прививки. Такие данные озвучил главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

"Мы неоднократно говорили о том, что ни одна из вакцин не даёт стопроцентной защиты от возникновения заболеваний. Вместе с тем, это подтверждаются и нашими данными по заболеваемости: риски заболеть после вакцинации существенно ниже. Мы посмотрели, показатели заболеваемости среди привитых составляет порядка 313 на 100 тыс. привитых, и показатели заболеваемости среди непривитых это почти 4,4 тыс. на 100 тыс. привитых. Поэтому мы видим, что в 13,5 раз заболеваемость среди непривитых выше", - рассказал Козловских.

Он также отметил, что поставившие прививку иногда все же попадают в больницы из-за осложнений после заболевания, однако еще ни один из них не был госпитализирован в реанимацию. Козловских подчеркнул, что пациентам удалось избежать этого только благодаря ранее поставленной вакцине, которая помогает перенести болезнь в более легкой форме.



Теги: вакцинация, заболевание, коронавирус



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