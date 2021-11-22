ФСБ задержала уральца, хранившего дома снаряды, патроны и наркотики

На Среднем Урале сотрудники ФСБ установили и задержали жителя поселка Красный, который незаконно приобрел и хранил боеприпасы.

Как сообщили Накануне.RU в УФСБ России по Свердловской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства задержанного были изъяты два артиллерийских снаряда, 180 взрывателей и патроны различного калибра. Также в доме уральца нашли наркотические вещества.

Против владельца арсенала полицией возбуждено сразу три уголовных дела. В скором времени суд должен вынести ему обвинительный приговор.

Как сообщало Накануне.RU, в конце сентября на Среднем Урале грибник нашел в лесу огромный боевой снаряд со взрывателем. Опасная находка была уничтожена на месте сотрудниками Росгвардии.