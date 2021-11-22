Козловских: Темп прироста covid-заболеваемости на Среднем Урале снизился в 120 раз

Темп прироста заболеваемости COVID-19 среди свердловчан снизился более чем в 120 раз за прошедшие три недели. Об этом в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских. По его словам, на такие результаты повлияли именно введенные на территории Свердловской области ограничения в виде QR-кодов.

"По состоянию на 1 ноября средненедельный прирост достиг 12,6%. Затем мы видим снижение темпов прироста, за прошедшие три недели темпы прироста заболеваемости снизились более чем в 120 раз, а с 14 ноября шло снижение заболеваемости. Поэтому мы видим, что ограничения приносят свои определенные результаты", - пояснил Козловских.

При этом местный оперштаб ежедневно публикует противоположную информацию. На 1 ноября было зафиксирован новый антирекорд по числу зараженных в сутки - 723. Однако уже 20 ноября суточное количество заболевших достигло 749 человек.