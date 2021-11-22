22 Ноября 2021
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Парад Победы в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

В пандемию в России скончался каждый четвертый ветеран ВОВ

Участников и ветеранов Великой Отечественной войны в России осталось 896 тыс. 806 человек.

Таковы данные министерства труда по состоянию на 1 октября 2021 года. В апреле прошлого года их насчитывалось 1,21 млн человек. Потери за полтора года составили 312 тыс. 689 человек, что составляет 26%.

Раньше сокращение было не такое стремительное. В начале 2019 года участников и ветеранов ВОВ в стране было 1,28 млн человек. В 2020 году Минтруд пересчитал в сторону увеличения число вдов инвалидов и участников войны. Но даже с учетом этих изменений динамика последних полутора лет показывает, что сокращение участников и ветеранов войны ускорилось примерно в 1,5 раза, пишут "Ведомости".



Теги: ветераны, ВОВ, эпидемия, коронавирус



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