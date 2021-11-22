В Госдуме предложили в 2,5 раза повысить не облагаемый налогом доход

В России предлагают увеличить с 4 тыс. до 10 тыс. руб. размер дохода физических лиц, не подлежащего налогообложению.

Соответствующий проект закона в ближайшее время будет внесен на рассмотрение депутатов Госдумы. Как считают в руководстве комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, новые нормы позволят улучшить материальное положение инвалидов, пенсионеров, студентов и других малообеспеченных россиян.

В большинстве фракций выразили готовность поддержать данную инициативу. Как считают эксперты, данное предложение логично, однако его могут не принять в условиях экономики, которая существует в условиях эпидемии коронавируса, пишут "Известия".