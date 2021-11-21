Причиной отравления многодетной семьи под Ростовом могло стать мясо

Причиной отравления семьи под Ростовом могло стать мясо, сообщает telegram-канал "112".

По данным канала, вся семья накануне ела домашнюю свинину. Эксперты взяли пробы мяса и других продуктов. Пожарные проверили печь, никаких утечек не обнаружено. Дом пока не газифицирован.

Как сообщало Накануне.RU, погибли две девочки - семи и восьми лет. Двое взрослых и двое детей находятся в реанимации. За их жизни борются врачи.

Следственным отделом по городу Новошахтинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).