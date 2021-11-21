22 Ноября 2021
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Происшествия В России
дефибриллятор, реанимация (2017) | Фото:http://www.bmj.com/

В Ростовской области семья с детьми отравилась неизвестным веществом

В Ростовской области семья отравилась неизвестным веществом. О смерти семилетней девочки по месту жительства в станице Бессергеневской сообщили в правоохранительные органы сотрудники ФАПа станицы. Восьмилетняя сестра девочки скончалась позднее в медицинском учреждении.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, погибшие дети воспитывались в приемной семье.

Остальные члены семьи (двое взрослых и двое детей) находятся в реанимации. За их жизни борются врачи.

"Следственным отделом по городу Новошахтинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении ведомства.

Следователи, криминалисты во главе с руководством следственного управления устанавливают все обстоятельства произошедшего.



Теги: семья, отравление, реанимация



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