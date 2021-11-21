21 Ноября 2021
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Политика Пермский край
тепло, батарея, подключение (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

В Прикамье замерзает целый поселок

В селе Култаево, в Пермском крае замерзают жители коттеджного поселка "Южный ветер". По данным Properm.ru, жители поселка жалуются на слабое напряжение электросети: у них нет света, а значит отопления и воды. Печей в домах не предусмотрено, а котельным не хватает напряжения.

Кроме того, поселок не газифицирован. Провести газ в поселок власти намерены в следующем году.

"Напряжение 100 Вольт! Конечно, не работает ни один электроприбор, котлы не тянут. У нас еле-еле отопительный работает, 14 градусов в доме! У нас дети, и мы замерзаем", - приводит издание слова жителя поселка.

По данным пресс-службы "Пермэнерго", жалобы жителей рассмотрены, проведены замеры параметров электросети. Для повышения качества электроснабжения потребителей, проживающих в коттеджном поселке "Южный ветер" в течение следующей недели энергетики филиала "Россети-Урал" — "Пермэнерго" выполнят работы по переводу нагрузок с одной трансформаторной подстанции на другую. Это позволит улучшить качество электроснабжения.



Теги: поселок, холод, газ, электросеть



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