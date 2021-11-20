В Нижегородской области пассажирский автобус улетел в кювет, пострадали 14 человек

На трассе в Нижегородской области в кювет улетел пассажирский автобус, сообщили Накануне.RU в региональном управлении ГИБДД.

"В 6.10 на 333 км. автодороги Шопша – Иваново – Нижний Новгород произошло ДТП. Водитель, управляя автобусом "Хайгер", выбрал скорость несоответствующую дорожным условиям, не справился с управлением. Автобус съехал в кювет", - говорится в сообщении.

В результате ДТП госпитализировано 12 человек, сотрудники ГИБДД, комментируя авария, сообщили, что всего пострадали 14 пассажиров.