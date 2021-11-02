Аэропорт Нижнего Новгорода чуть не сколлапсировал из-за наплыва "московских" рейсов

В аэропорту Стригино Нижнего Новгорода сегодня ситуация была на грани коллапса из-за перенаправления сюда множества московских рейсов. Из-за тумана самолеты, летевшие в Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, уходили на запасные аэродромы, в том числе – в Нижний Новгород. Однако в процессе выяснилось, что мощность запасного аэропорта просто не рассчитана на обслуживание такого количества рейсов, начались задержки уже на уход в аэропорты назначения.

Пассажиры начали жаловаться, что много часов ждут вылета, при этом не получая размещение в гостинице и питание, были случаи жалоб на ухудшение самочувствия. К разрешению ситуации подключились местные власти и СКР, перевозчики и аэропорт пока ищут виноватых.

"Установлено, что в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в городе Москва, 02 ноября 2021 года более 30 пассажирских воздушных судов, следовавших из различных городов, не смогли завершить свои рейсы и совершить посадки в аэропортах города Москвы. В качестве запасного аэродрома выбран международный аэропорт Стригино ("Чкалов") в Нижнем Новгороде.

Также проверяется информация, что ребенку стало плохо на борту самолета, который совершал рейс Краснодар - Москва, однако из-за сильного тумана во Внукове он был вынужден приземлиться в Нижнем Новгороде. Пассажиры самолета ожидали вылета из Нижнего Новгорода более 7 часов, при этом аэропорт не смог предоставить трап, что сделало невозможной передачу еды на борт или высадку пассажиров", - говорится в сообщении Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР.

По данным властей, аэропорт уже покинуло два десятка московских бортов, остальные готовятся к вылету.

"Сегодня в нашем аэропорту им. Чкалова из-за тумана приземлились самолеты, следовавшие в Москву. Да, это ответственность авиакомпаний – обеспечить пассажиров питанием и размещением. Но мы не могли остаться в стороне.

Сформировали оперативный штаб по помощи и решили привлечь нижегородские компании. Рестораны и торговые сети обеспечивают питание, гостиницы разместят людей. Работают все службы аэропорта, сотрудники МЧС региона и волонтеры. На месте находятся мои заместители", - сообщил на своей странице в Instagram губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Между тем, в Москве ситуация понемногу начала улучшаться. Так, на 18 часов видимость в районе аэропорта Домодедово была достаточна для выполнения взлетов и посадок (650 метров). В аэропорту сообщили, что 30 рейсов ушли на запасные аэродромы, из них 10 уже вернулись.