Министр обороны Украины подал в отставку

Глава Минобороны Украины Андрей Таран подал в отставку, передает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Есть вероятность, что пост главы оборонного ведомства займет Алексей Резник, который до сих пор возглавлял министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, но накануне также написал заявление об отставке. По некоторым данным, кандидатура Резника на пост министра обороны уже согласована президентом Украины Владимиром Зеленским.