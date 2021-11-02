02 Ноября 2021
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Политика В России За рубежом
Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. (2021) | Фото: Мария Захарова

Россия предложила США обнулить рестрикции на дипломатическое присутствие – посол Антонов

Россия предлагает США позитивную программу действий, направленных на сближение, и начать можно с обнуления рестрикций на дипломатическое присутствие, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая на открытии форума "Диалог Форт-Росс".

Напомним, в последние несколько лет в качестве взаимных санкций Россия и США сокращали число дипломатических сотрудников, которым можно находиться в стране. В результате США вообще объявили, что будут выдавать очень ограниченное количество виз, поскольку их просто некому оформлять.

По словам Антонова, за минувший год в отношениях двух стран наметились пусть и небольшие, но позитивные сдвиги.

"Президент США Джозеф Байден согласился на наше предложение продлить на пять лет без каких-либо условий Договор о СНВ. В июне состоялся саммит лидеров двух стран в Женеве. Встреча была насыщенной и продуктивной", — цитирует Антонова РИА Новости.

Он также отметил, что Вашингтон и Москва наладили устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств. Также идут контакты по вопросам климата, развития и защиты Арктики, продолжается деловое взаимодействие, растет торговля.

"Тем не менее, это лишь ростки на пути оздоровления наших отношений. Предстоит большая работа по созданию фундамента для дальнейшего прогресса", — подчеркнул посол.

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Россия предложила США обнулить рестрикции на дипломатическое присутствие – посол Антонов

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Теги: дипломатия, посол, сша, вашингтон, анатолий антонов



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