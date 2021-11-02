Долги по зарплате в России составляют почти 1,4 млрд рублей

Суммарная задолженность по зарплате в России на 1 октября составила 1,369 млрд руб. По сравнению с долгами на начало года этот показатель удалось сократить на 16%, это данные Росстата, озвученные на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой по вопросам рынка труда.

Больше всего долгов по зарплате приходится на обрабатывающее производство (почти 42%), строительство (17,2%), сельское хозяйство, охоту, лесозаготовки (по 12,7%). На здравоохранение и социальные услуги приходится 6,3%, транспорт – 6%, добычу полезных ископаемых – 5,3%.

"За девять месяцев 2021 года по результатам надзорно-контрольных мероприятий гострудинспекций погашена задолженность по заработной плате в размере 6 млрд 253 млн руб. перед 203 тыс. работников", - сообщили на совещании.