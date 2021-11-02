02 Ноября 2021
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Экономика В России
швея, самозанятые, портниха, легкая промышленность (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В правительстве заявили о "взрывном росте" самозанятых в России

Минэкономразвития России сообщило о положительной динамике численности индивидуальных предпринимателей и числа занятых рабочих мест за последние четыре года. При этом в правительстве заявили о "взрывном росте" количества самозанятых граждан. С 58 тыс. человек в первом квартале 2019 года их число увеличилось до 2 млн в первом квартале текущего года, такие данные были озвучены на заседании у вице-премьера Татьяны Голиковой, посвященном рынку труда.

Тенденция с ростом ИП, впрочем, изменилась в этом году. В марте 2021 года в ряде отраслей по сравнению с мартом 2020 года снизилось число индивидуальных предпринимателей и занятых у ИП, но при этом в этих же видах экономической деятельности выросло число самозанятых.

Так, например, в транспортировке и хранении число самозанятых увеличилось на 222,7 тыс. человек, в торговле оптовой и розничной – на 86,3 тыс.

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В правительстве заявили о "взрывном росте" самозанятых в России

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Теги: самозанятые, индивидуальные предприниматели, рынок труда



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